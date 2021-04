Will Joseph Cook Lepas Mini Album Akustik

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Inggris, Will Joseph Cook merilis sebuah mini album akustik.

Materi dalam album yang dirilis melalui Bad Hotel itu berasal dari album 'Something To Feel Good About' yang kini dibuat dalam versi akustik.

Tiga lagu yang dimasukkan oleh Will Joseph Cook dalam album akustik itu yaitu 'Something To Feel Good About', 'DOWNDOWNDOWN!, dan salah satu lagu yang viral di media sosial, 'Be Around Me'.

Will Joseph Cook mengatakan ide membuat mini album akustik ini muncul saat memainkan gitar akustik yang selalu menjadi jantung dari proses pembuatan lagu.

"Rasanya seru sekali membuat versi berbeda dari lagu-lagu ini sekaligus menunjukkan asal mula dari semuanya. Proses pembuatannya mengingatkan aku akan rekaman-rekaman demo awalku, membuat beat dari punggung gitarku dan permainan perkusi dari ruang musik sekolahku," kata Will Joseph Cook dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Selasa (27/4).

Will, sapaannya, menyebut Something To Feel Good About merupakan album tentang pencarian jawaban dari berbagai pertanyaan yang muncul saat transisi dari remaja menjadi dewasa.

Album keduanya itu diwarnai dengan melodi pop khas yang penuh dengan rasa.

Dirilis secara independen melalui label musik miliknya yakni Bad Hotel, album Something To Feel Good About sukses menghibur pencinta musik dari berbagai belahan dunia, khususnya lewat lagu Be Around Me.