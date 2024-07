Wilo Pumps Perkenalkan Teknologi Pompa Canggih Ramah Energi & Dukung Keberlanjutan Lingkungan

jpnn.com, MEDAN - PT Wilo Pumps Indonesia, anak perusahaan dari Wilo SE Jerman, berkomitmen untuk berkontribusi pada upaya penghematan energi dan keunggulan operasional melalui teknologi pompa canggih.

Head of Sales Water Management & Industry Segment of Wilo Indonesia Mohamad Gigih Gulanang menjelaskan hal ini dalam seminar bertajuk ‘Bridge in Determining a Reliable Pump: Unleash the Power of SMART (Selection, Maintenance, Repair, Troubleshooting) Solutions’ di Medan, Sumatera Utara, Selasa (30/7).

Seminar ini membahas inovasi terbaru dalam teknologi pompa yang dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan di berbagai sektor, termasuk industri, manufaktur, dan aplikasi rumah tangga.

Menurut Gigih, pertumbuhan populasi dan kegiatan industri yang pesat telah mendorong meningkatnya permintaan peralatan ramah energi.

"Sebagai produsen, kami memperkenalkan teknologi dan inovasi pompa terbaru, sekaligus menyediakan pengetahuan praktis untuk meningkatkan efisiensi," kata Gigih.

Melalui seminar di Medan tersebut, kata Gigih, pihaknya berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang solusi praktis serta mempromosikan praktik berkelanjutan dan kepatuhan lingkungan.

Gigih menambahkan pengetahuan ini sejalan dengan prinsip ramah energi dan keberlanjutan karena teknologi pompa yang efisien dapat mengurangi konsumsi energi secara signifikan, mengurangi emisi karbon, dan mendukung upaya global untuk memerangi perubahan iklim.

Sementara itu, South East Asia Commercial Director of Wilo Group Balázs Debreceni yang juga hadir di seminar tersebut mengatakan Solusi SMART inovatif dari Wilo tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga mendukung upaya global untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon.