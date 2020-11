Wings Air Bakal Terbang Langsung dari Kupang ke Lewoleba

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Maskapai Wings Air mengumumkan rencana pembukaan rute baru dari Kupang melalui Bandar Udara Eltari (KOE) ke Bandar Udara Wonopitu, Lewoleba, Kabupaten Lembata (LWE).

Penerbangan yang berada di kota Nusa Tenggara Timur (NTT) ini akan berlaku pada 30 November 2020.

Wings Air di tahap awal berencana melayani penerbangan penumpang berjadwal harian dengan frekuensi 1 (satu) kali setiap hari atau 7 (tujuh) kali dalam seminggu. Untuk terbang perdana, Wings Air penerbangan nomor IW-1995 akan mengudara dari Bandar Udara Eltari pukul 10.40 WITA (Waktu Indonesia Tengah, GMT+ 08) dan dijadwalkan mendarat di Bandar Udara Wonopitu pada 11.40 WITA.

Rute kembali, Wings Air penerbangan IW-1994 memiliki waktu keberangkatan dari Bandar Udara Wonopitu pada 12.00 WITA dan diperkirakan tiba di Bandar Udara Eltari pukul 13.00 WITA.

"Penawaran fantastis rute baru ini mulai dari Rp400 ribuan sekali jalan (one way). Kehadiran layanan penerbangan kedua kota secara pergi pulang (PP) akan menjadikan Lewoleba sebagai rute dan kota tujuan baru Wings Air," ujar Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro.

Dengan demikian, diharapkan mampu membentuk konektivitas intra-NTT sejalan upaya membantu pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

"Tujuan utama kehadiran rute baru untuk mengakomodir kebutuhan perjalanan udara di dalam negeri, meningkatkan tren pasar (pebisnis dan wisatawan) bepergian menggunakan pesawat udara, mengembalikan minat dan kepercayaan masyarakat untuk terbang, mendukung program pemerintah dalam menggeliatkan sektor pariwisata," tutur Danang.

Selain itu, pembukaan rute baru menjadi bagian salah satu ekspansi bisnis Wings Air dalam mengembangkan pasar penerbangan domestik.(chi/jpnn)