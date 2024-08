Workshop Fesbul di Makassar Diserbu Para Sineas Berbakat!

jpnn.com - Workshop Fesbul dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk menjangkau para sineas-sineas di penjuru Indonesia serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan filmmaker khususnya di Lokus 7 yang meliputi kawasan Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara.

Workshop Fesbul Lokus 7 di Makassar ini dibanjiri peserta yang hadir dengan antusiasme luar biasa.

Semangat mereka terlihat jelas saat mempresentasikan ide karya hari pertama workshop.

Step-step yang mereka buat di hari pertama memang belum sempurna tapi mereka mampu untuk menghadapi semuanya sampai tertata.

Semua peserta hadir dan mendapat kesempatan emas untuk mendalami teknis dan trik dalam perfilman dari berbagai sudut pandang.

Workshop di Lokus 7 ini fokus membahas penulisan skenario, penyutradaraan, dan produksi film.

Semua itu langsung dibimbing dengan para mentor ahli dibidangnya ada Ilya Sigma, Rein Maychaelson dan Jhon Badalu.

Hari kedua dilanjutkan dengan sesi One on One Mentoring, dimana peserta dapat berkonsultasi langsung dengan para mentor tentang proyek film mereka.