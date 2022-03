Wow! Harga Batu Bara Acuan Tembus USD 203,69 Per Ton

jpnn.com, JAKARTA - Memanasnya ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraina membuat harga komoditas batu bara global melambung tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) telah menetapkan Harga Batu bara Acuan (HBA) per Maret 2022 sebesar USD 203,69 per ton atau naik USD 15,31 per ton dari Februari lalu, yaitu USD 188,38 per ton.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan konflik ketegangan geopolitik yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina menyebabkan ketidakpastian pada pasokan gas.

Menurut Agung, Rusia adalah salah satu produsen gas terbesar di dunia sehingga adanya konflik tersebut menyebabkan terjadinya kendala pasokan gas di Eropa.

"Negara-negara Eropa bahkan mulai beralih ke batu bara sebagai sumber energi," jelasnya.

HBA sendiri merupakan harga yang diperoleh dari rata-rata indeks Indonesia Coal Index (ICI), Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), dan Platt's 5900 pada bulan sebelumnya, dengan kualitas yang disetarakan pada kalori 6322 kcal per kilogram GAR, Total Moisture delapan persen, total sulphur 0,8 persen, dan Ash 15 persen.

Agung menyampaikan harga itu akan digunakan secara langsung dalam jual beli komoditas batubara (spot) selama satu bulan pada titik serah penjualan secara Free on Board di atas kapal pengangkut (FOB Veseel).

Agung menjelaskan terdapat dua faktor turunan yang memengaruhi pergerakan HBA, yaitu supply dan demand.