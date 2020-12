Wulan Guritno Sempat Ketakutan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wulan Guritno mengaku sempat merasa ketakutan akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air.

Apalagi, kata dia, pandemi memberikan dampak besar bagi dirinya sebagai pekerja kreatif.

"Sama seperti lainnya ada masa di mana kebingungan, ketakutan, kemudian kita mencari cara untuk menjadi positif begitu positif kita mulai ikhlas," kata Wulan Guritno saat ditemui di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Wulan Guritno, dengan mencoba berpikir positif dirinya bisa mendapatkan ide-ide baru yang bisa dilakukan untuk melalui masa pandemi yang cukup berat ini.

"Tetap up and down kadang semangat lagi, terbuka ide, dapet solusi kemudian drop lagi. Saya rasa semuanya sama seperti itu," ujar Wulan Guritno.

Mengenai rencana di tahun depan, Wulan Guritno mengatakan hanya bisa melakukan yang terbaik di tengah ketidakpastian berakhirnya pandemi.

Baca Juga: Wulan Guritno Belum Bisa Menikmati

"Kita lihat dulu pandemi ini seperti apa. Begitu sudah ada vaksin, dan pandemi ini sudah over baru bisa melakukan plan jangka panjang," tuturnya.

"Sekarang melakukan yang terbaik dari hari ke hari untuk survive dalam arti tetap bergerak maju, berkegiatan, dan kreatif," imbuhnya. (antara/jpnn)



Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini: