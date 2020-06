Wuling dan Bali United Berbagi Asa kepada Warga

Jumat, 19 Juni 2020 – 03:01 WIB

jpnn.com, BALI - Di tengah kondisi pasar yang kurang baik, Wuling Motors tetap peduli dengan kondisi masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Wuling Motors (Wuling) berkolaborasi dengan Bali United, Kamis (18/6), secara simbolis melakukan serah terima 36.000 masker non medis.

Rencanannya masker ini akan didistribusikan ke lima desa yang tersebar di empat Banjar di Bali.

Kegiatan sosial ini merupakan bagian dari rangkaian #BersamaWulingLawanCorona untuk membantu masyarakat di pulau Dewata.

Bantuan masker untuk mendukung masyarakat warga Pulau Bali dalam beradaptasi dengan kenormalan baru dalam memulai aktivitasnya kembali

Bantuan tersebut disampaikan secara langsung melalui mitra diler Wuling di Bali yang diwakili oleh Suhud Budiman, Operational Manager Hanawa Group dan Aldrian Nugraha sebagai Sales Manager Kumala Group kepada Made Ayu Budimeliani selaku Activation Manager Bali United di Mess Bali United FC.

“Sebagai mitra diler resmi Wuling di Bali, kami merasa terhormat untuk menyampaikan bantuan masker bagi masyarakat di sini. Didukung dengan semangat Drive For A Better Life, Wuling berkolaborasi dengan Bali United mendonasikan masker non medis untuk menyambut kenormalan baru,” ujar Suhud Budiman dalam keterangannya tertulis, Kamis (18/6).

Empat banjar yang mendapat bantuan masker yaitu Pemecutan kelod untuk Banjar Denpasar, Karangasem untuk Banjar Karangasem, Legian dan Kuta untuk Banjar Badung, serta Anyar untuk Banjar Tabanan.