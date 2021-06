Xbox Game Pass Dapat Tambahan Gim Baru, Berikut Daftarnya

jpnn.com - Microsoft mengumumkan penambahan 11 gim baru di Xbox Game Pass, yang tersedia di layanan berlangganan melalui Xbox dan PC.

Judul Game Pass baru diumumkan selama konferensi E3 bersama Microsoft dan Bethesda, Minggu.

Bagian terbesar berasal dari Bethesda, yang menambahkan 10 judul lagi ke layanan, selain 20 judul Bethesda yang ditambahkan ke layanan sejak diakuisisi oleh Microsoft awal tahun ini.

Enam dari judul ini juga akan dapat diakses melalui Xbox, PC, dan xCloud.

Pemain PC juga akan memiliki akses ke Fallout: New Vegas mulai Minggu (13/6).

Selain itu, Yakuza: Like A Dragon juga telah ditambahkan ke Xbox Game Pass, yang tersedia saat ini. Seluruh seri utama Yakuza juga sudah tersedia di layanan.

Daftar lengkap game Xbox Game Pass yang baru diumumkan yakni Arx Fatalis (PC), Fallout (PC), Fallout 2 (PC), Fallout: Tactics (PC), Fallout 3 (console, PC, Cloud), Fallout: New Vegas (PC), dan Dishonored: Death of the Outsider (console, PC, Cloud),

Selanjutnya The Evil Within 2 (console, PC, Cloud), Wolfenstein II: The New Colossus (console, PC, Cloud), RAGE (console, PC, Cloud), Doom (2016) (console, Cloud), dan Yakuza: Like A Dragon (console, PC, Cloud)