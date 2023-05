10th Anniversary, UNIQLO Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Gaya Hidup Masyarakat Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan ritel global asal Jepang, UNIQLO merayakan 10 tahun perjalanannya di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat melalui rangkaian koleksi LifeWear yang nyaman dan berkualitas.

Marketing Manager UNIQLO Indonesia, Lisqia Lalantika mengatakan UNIQLO terus berkomitmen hadir lebih dekat dengan seluruh pecinta LifeWear di seluruh Indonesia dan membuat kehidupan lebih baik melalui pakaian.

"Sebagai bentuk apresiasi untuk para pelanggan setia, UNIQLO telah menyiapkan banyak persembahan menarik dalam merayakan 10 tahun kehadirannya di tengah masyarakat Indonesia," ujar Lisqia pada press conference, Jumat (19/5).

Baca Juga: Sarinah Pandu Menggandeng UNIQLO untuk Memajukan UMKM Indonesia

Sejalan dengan pesan yang ingin disampaikan, yakni Here’s To Many More, perjalanan UNIQLO tidak akan hanya sampai di sini saja.

Mengusung filosofi LifeWear, UNIQLO menciptakan pakaian yang diciptakan untuk membuat hidup semua orang lebih baik tidak hanya menekankan pada kualitas, desain, dan harga tetapi juga memenuhi definisi pakaian baik dari sudut pandang lingkungan, orang, hingga masyarakat.

"UNIQLO juga selalu beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan berinovasi dengan menyediakan pakaian yang dapat menunjang aktivitas masyarakat sepanjang hari dengan kenyamanan terbaik," ungkapnya.

Lisqia mengungkapkan menandai 10 tahun perjalanannya di Indonesia pada tahun ini, UNIQLO mengajak pecinta LifeWear di seluruh Indonesia untuk ikut merayakan dengan mempersembahkan banyak special offers.

Misalnya, mulai dari harga Rp 129 ribu untuk berbagai koleksi LifeWear esensial yang menjadi favorit sepanjang masa, sebagai apresiasi atas dukungan dari pelanggan setia UNIQLO selama ini.