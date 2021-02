3 Buah Ini Tidak Baik Dikonsumsi Saat Sarapan Lho

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN sehat adalah makanan terpenting hari ini karena membantu meningkatkan metabolisme dan menahan rasa lapar sepanjang hari.

Tidak jarang, ketika Anda terburu-buru berangkat kerja, kamu hanya mengonsumsi buah saja.

Namun, tidak semua buah bisa dikonsumsi untuk sarapan. Ada beberapa buah yang sebaiknya harus Anda hindari.

Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jeruk

Sarapan dengan mengonsumsi jeruk secara berlebihan pada pagi hari ternyata sangat berbahaya.

Pasalnya, kamu bisa menderita keram perut dan diare. Hal itu dikarenakan jeruk mengandung serat.

Jeruk memang mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Namun, mengonsumsi vitamin C lebih dari dua ribu miligram per hari ternyata berbahaya.