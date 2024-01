349 Peserta Ikut Berkompetisi di Ajang Asia Young Designer Awards

jpnn.com, JAKARTA - Asia Young Designer Awards (AYDA Awards) mendapat respons dan antusiasme sangat tinggi dari para peserta kompetisi calon arsitek dan desainer interior muda Indonesia.

Hal itu terlihat dari banyaknya hasil karya yang masuk berjumlah 349 (non-duplikasi) dan telah memasuki babak TOP 5 FINAL.

AYDA Awards, kompetisi desain tingkat internasional yang digelar oleh Nippon Paint yang bekerjasama dengan para profesional industri arsitektur dan desain interior, sebagai platform mengembangkan kapabilitas bagi para desainer muda dan ajang networking agar mampu bersaing di tingkat global.

“Sebelum memasuki babak final, para desainer muda dibekali wawasan dan diberikan sesi bimbingan secara langsung oleh para desainer profesional. Setiap tahun, Nippon Paint Indonesia mengirimkan satu perwakilan dari kategori Arsitektur dan Desain Interior untuk bersaing dengan 15 negara lainnya pada ajang AYDA International Summit di Chennai, India pada 3-5 Juli 2024 untuk memperebutkan gelar Asia Young Designer of The Year," ujar Marketing Manager Nippon Paint Indonesia, Linda Kam.

Sebagai persiapan menuju Grand Finals AYDA Indonesia 2023/24 pada 7 Februari 2024 di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Nippon Paint telah mengadakan coaching session (sesi bimbingan dan pelatihan), di mana para finalis melalui one on one coaching dan mentoring dengan para juri AYDA yang merupakan expert di bidang Arsitektur maupun Desain Interior.

“Selain coaching session, peserta juga mendapatkan public speaking class untuk berlatih presentasi dan di depan umum,” ucap Linda Kam.

Melihat tingginya antusiasme peserta, salah satu dewan juri dari kategori Arsitektur, yaitu Henrico Nasroen, Head Division of Marketing (Architect) Arkonin merasa kagum dengan semangat berkompetisi para calon desainer muda Indonesia.

“Saya bangga melihat semangat yang sangat tinggi dari para peserta dalam menghasilkan sebuah karya desain yang luar biasa. Tentu saja hal seperti ini perlu diapresiasi dan mendapat dukungan dari berbagai pihak,” seru Henrico.