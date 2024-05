Aice Group Raih Penghargaan Indonesia Best CSR in Consumer Goods Sector 2024

jpnn.com, JAKARTA - Aice Group menerima penghargaan prestisius The Iconomics Indonesia Best 50 CSR Awards 2024, pada kategori “Indonesia Best CSR in Consumer Goods Sector 2024”.

Penghargaan itu sebagai pengakuan atas dedikasi Aice Group dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), yang inovatif dan berdampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Penghargaan yang diberikan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro.

Penilaian inisiatif CSR yang dilakukan Aice didasarkan pada data pemantauan media, dan laporan berkelanjutan untuk mendeteksi kegiatan nyata dan publikasi kegiatan CSR di media, serta menganalisis komitmen perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR.

Terdapat beberapa indikator penilaian meliputi total kegiatan dan kualitas implementasi.

Total kegiatan mengacu pada jumlah kumulatif kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan, termasuk di bidang lingkungan, sosial, ekonomi, Kesehatan, iklim, dan pendidikan.

Sementara itu, kualitas implementasi akan dinilai berdasarkan standar pelaksanaan, keberlanjutan pelaksanaan, inovasi pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan.

Inisiatif-inisiatif CSR Aice dinilai telah berhasil memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.