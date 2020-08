Akhirnya Lakers Menang di NBA Playoffs

jpnn.com, ORLANDO - LA Lakers akhirnya meraih kemenangan pertama di NBA Playoffs musim ini.

Anthony Davis mencetak 31 poin dan sebelas rebound untuk membawa Lakers meraih kemenangan 111-88 atas Portland Trail Blazers di gim kedua pertama playoff Wilayah Barat di Orlando, Jumat (21/8) pagi WIB.

Menurut statistik yang dirilis laman resmi NBA, LeBron James menambah sepuluh poin dengan enam rebound dan tujuh assist dalam 27 menit saat Lakers bangkit dari kekalahan 93-100 dari Blazers untuk membalas kekalahan di gim pertama sekaligus menyamakan menjadi 1-1.

Kemenangan ini adalah yang pertama bagi Lakers di babak playoff sejak gim ketiga di semifinal Wilayah Barat 2012 melawan Oklahoma City Thunder.

