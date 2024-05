NBA Playoffs: Boston Celtics Mengalahkan Miami Heat 4-1

jpnn.com - BOSTON – Boston Celtics menyudahi perjuangan Miami Heat di babak pertama NBA Playoffs Wilayah Timur.

Setelah lima gim (format best of seven), Celtics menang 4-1.

Pada gim ke-5 yang digelar di TD Garden, Boston, Kamis (2/5), Celtics menang 118-84.

Bintang Celtics pada gim ini ialah Jaylen Brown dan Derrick White, masing-masing menyumbang 25 poin.

Dari kubu Heat, Bam Adebayo menjadi top skor timnya dengan 23 poin.

Pelatih Boston Celtics Joe Mazzulla berani mengistirahatkan sejumlah pemain pilarnya secara efektif, melawan Miami kehilangan dua bintangnya, yakni Jimmy Butler dan Jaime Jaquez karena cedera.

"Saya menyukai cara kami melakukan pendekatan terhadap seri ini, terlepas dari siapa yang mereka perankan," tutur Mazzulla.

"Kami harus seperti ini dan harus mengulanginya saat melawan tim lain," imbuhnya.