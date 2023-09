APLog dan BI Berkolaborasi Tangani Pengiriman Barang Berharga Milik Negara

jpnn.com, JAKARTA - PT Angkasa Pura Logistik (APLog) berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menangani pengiriman Barang Berharga Milik Negara (BBMN).

Pengiriman akan dilakukan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Sulawesi Selatan menuju Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia lainnya.

Di antaranya meliputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara timur (Kupang), Maluku (Ambon), Sulawesi Tenggara (Kendari), Papua (Jayapura), Papua Barata (Manokwari), Sulawesi Utara (Manado), dan Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta untuk periode 2023 sampai dengan 2024.

Direktur Utama Angkasa Pura Logistik Danny P. Thaharsyah dalam sambutannya menyambut baik perjanjian kerja sama ini.

Kepercayaan ini merupakan tantangan dan tanggung jawab APLog dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.

ApLog menegaskan akan menangani sebaik-baiknya hingga serah terima pengiriman Barang Berharga Milik Negara (BBMN) yang di dalamnya terdapat proses administrasi.

Seluruh proses operasional hingga keamanan Barang Berharga Milik Negara (BBMN) dapat diterima dengan baik hingga ke lokasi tujuan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia lainnya,” ucapnya kepada media dalam siaran persnya, Senin (18/9/2023).



Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Selatan Causa Imam menjelaskan berdasarkan pengalaman saat pandemi covid-19 pada 2020-2023 dengan misi pengiriman ke Indonesia bagian tengah dan timur berjalan dengan lancar melalui layanan one service for all dari APLog.

"Saat pandemi Covid–19 akses pengiriman banyak yang terhambat, kami membutuhkan moda transportasi yang cepat dan aman dalam keadaan darurat sekalipun, yaitu menggunakan moda transportasi udara dan rekan – rekan dari APLog siap dalam menangani hal ini," ujarnya.