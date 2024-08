APP Group Tampilkan Produk Inovatif Ramah Lingkungan di Festival LIKE 2

jpnn.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali' menggelar Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, dan Energi Baru Terbarukan (LIKE) 2.

Festival yang tahun ini mengusung tema "10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas" menjadi ajang penting untuk memperkenalkan hasil kerja nyata dan upaya perbaikan kebijakan di sektor kehutanan serta lingkungan hidup.

Beragam kegiatan inspiratif dan penuh wawasan digelar untuk masyarakat dan pencinta lingkungan. Festival ini selain menghadirkan penampilan spesial dari para musisi dalam sesi I LIKE CONCERT setiap harinya, juga menghadirkan pameran teknologi ramah iklim dan inovasi keberlanjutan baik dari institusi pemerintah pusat maupun daerah, serta perusahaan baik nasional maupun swasta.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dalam pembukaan festival menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan keberlanjutan.

"Selama 10 tahun terakhir, kita telah melihat hasil nyata dari kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam melindungi dan memperbaiki lingkungan kita," kata Menteri Siti dalam sambutannya pada Festival LIKE 2 yang digelar pada 8 - 11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center.

Dia menambahkan Festival LIKE 2 ini adalah bukti komitmen bersama untuk terus maju dalam upaya keberlanjutan dan aksi iklim.

Salah satu perusahaan swasta yang ikut terlibat, yakni APP Group menampilkan berbagai inisiatif dan produk inovatif yang ramah lingkungan di festival ini. Terdapat tiga pilar utama keberlanjutan yang diusung dalam festival ini, yakni "Innovating for a Greener Future," "Forest for the Future," dan "Empowerment for a Sustainable Future."

Melalui pilar "Innovating for a Greener Future," APP Group berfokus pada transisi ke sumber energi berkelanjutan dan pengembangan produk ramah lingkungan. Upaya ini mencakup pengurangan jejak karbon dan peningkatan efisiensi energi di seluruh operasinya. Inisiatif ini merupakan bagian dari Sustainability Roadmap Vision (SRV) 2030 yang menjadi dasar komitmen keberlanjutan APP Group.