Atasi Kulit Kering dengan Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Pergantian musim juga selalu membawa perubahan pada tubuh kita, dan salah satu perubahan yang banyak kita hadapi, terutama di musim dingin adalah kulit kering.

Kulit kering biasanya bukan merupakan masalah besar dan bisa disebabkan oleh suhu panas atau dingin, rendahnya kelembapan udara, dan mandi dengan air panas.

Meskipun kita menggunakan banyak pelembab dan serum untuk menjaga kulit tetap kenyal, tahukah Anda bahwa makanan tertentu secara alami bisa menjaga kelembapan kulit kamu?

Bagaimanapun, makanan adalah bagian penting dari kesehatan kulit.

Menurut The Journal of Dermatology and Cosmetology, mengonsumsi makanan sehat dan seimbang yang mencakup banyak makanan berprotein, buah-buahan dan sayuran (segar jika memungkinkan) dan cairan bisa membantu kulit kita menjadi sehat.

Jika kita memberi nutrisi pada kulit dari dalam, banyak manfaat yang bisa didapat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.