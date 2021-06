BABP Kembangkan Fitur MotionBanking Untuk Memudahkan Pelanggan

jpnn.com, JAKARTA - COO Digital Business MNC Bank (BABP) Teddy Tee mengatakan pihaknya akan terus mengembangkan fitur MotionBanking untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap kemudahan pelayanan perbankan di masa pendemi Virus Corona (COVID-19).

Pengembangan fitur MotionBanking akan terus dilakukan sehingga benar-benar menghadirkan 'one stop banking services Apps in your hand'.

Selain itu, BABP juga akan terus mengembangkan fitur keamanan yang disiapkan secara matang oleh tim yang andal.

"Masukan dari nasabah dan juga ulasan yang disampaikan melalui Playstore dan Appstore tentu sangat kami hargai dan perhatikan."

"Karena hal-hal tersebut merupakan bagian dari keinginan kami untuk menyediakan layanan perbankan digital yang sesuai dengan kebutuhan nasabah," ujar Teddy dalam keterangannya, Rabu (16/6).

Menurut Teddy, fitur yang tersedia pada MotionBanking versi terakhir kian lengkap.

Nasabah dapat memanfaatkan fitur transfer dana menggunakan menu favorit serta dapat dijadwalkan bila transfer rutin dilakukan.

Kemudian, top up e-wallet, bill payment, pembayaran kartu kredit MNC Bank, hingga pengajuan cicilan kartu kredit dengan bunga 0 persen atau bunga rendah dengan sangat mudah.