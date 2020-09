Bang Azis Puji Pidato Boyband Korsel BTS di Sidang Umum PBB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin memuji pidato boyband asal Korea Selatan, BTS, dalam Sidang Umum ke-75 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Rabu (23/9). Terutama pesan yang disampaikan BTS bahwa life goes on, let's live on (hidup terus berjalan, mari menjalaninya).

Menurut Azis, BTS merupakan ikon Unicef yang telah berhasil menyampaikan pandangan inspiratif bagi kaum muda dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Saya mengapresiasi niat dan ungkapan hati dari BTS dalam memotivasi kaum muda untuk tetap semangat di masa pandemi saat ini," kata Azis, Kamis (24/9).

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan pandemi Covid-19 saat ini memang di luar bayangan semua pihak. Karena itu, katanya, hanya dengan semangat gotong royong secara global, serta kesadaran akan pentingnya perdamaian, dunia akan mampu menang melawan Covid-19 dan kembali bangkit dalam roda perekonomian dunia.

“Dunia harus bersatu, baik itu para aktor negara maupun non-state actors (aktor non-negara) dalam menghadapi pandami saat ini," ujarnya.

Menurutnya, BTS telah berperan baik selaku aktor non-negara dalam menyuarakan harapan agar kaum muda tidak putus asa dan kembali bangkit, sehingga dapat melanjutkan kehidupan new normal melalui karya-karya inovatif.

Mantan ketua Komisi III DPR ini mengharapkan para seniman di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan BTS, juga terus memberi motivasi pada kaum muda di masa pandemi Covid-19. "Saya mengajak para seniman agar turut menjadi motivator sosial," katanya.

Legislator Dapil II Lampung itu memahami saat pandemi Covid-19 ini mereka membutuhkan motivasi sosial serta dukungan pemerintah. "Di saat yang sama pemerintah terus mengupayakan berbagai cara peningkatan UMKM," ungkapnya.