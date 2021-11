Bang Rhoma Irama Berbagi Nasihat soal Investasi di Masa Muda

jpnn.com, JAKARTA - Saat ini semua orang bicara soal pentingnya menggaet kaum milenial untuk memikirkan soal investasi di masa muda. Termasuk Rhoma Irama.

Aplikasi Bibit baru-baru ini tancap gas dengan menggandeng tokoh dan publik figur the one and only Raja Dangdut Indonesia, Haji Rhoma Irama untuk mengajak milienial berinvestasi.

Bukan tanpa musabab pelantun lagu Darah Muda yang akrab disapa Bang Haji ini berbicara atas nama Bibit.

Meski bukan representasi generasi milenial, pria yang akrab dengan julukan sang Satria Bergitar itu paham betul bagaimana generasi ini berpikir, berkompromi dengan idealismenya, dan mengambil tindakan.

Seperti ditulis dalam lagunya. "Darah muda darahnya para remaja. Yang selalu merasa gagah. Tak pernah mau mengalah. Masa muda masa yang berapi-api"

Darah muda, semangat yang antikendor dari generasi milenial, yang katanya digital native, sudah tech-savvy, dan gak suka ribet.

Bibit memang hadir sejak awal untuk membuat hidup yang sudah ribet ini jadi simple dengan membantu masyarakat berinvestasi reksa dana.

Bibit memang ada untuk membuka kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk punya masa depan keuangan yang lebih baik.