Bangkitkan UMKM Lewat Lokal Keren Jatim, BRI Tuai Pujian dari Menko Luhut

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Kementerian BUMN dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang terus memperhatikan UMKM.

Menurut Luhut, pemerintah daerah (pemda) harus all out dalam mendukung produk lokal masing-masing daerah.

"Sehingga, gerakan Bangga Buatan Indonesia akan makin menggema di penjuru tanah air," kata dia, Sabtu (7/8).

Eks Menko Polhukam itu berharap pada akhirnya produk-produk lokal makin diminati sehingga perekonomian daerah bergulir kencang.

“Ajak semua ASN beli keperluan sehari-hari produk dalam negeri,” ujar Luhut.

Dia pun meminta e-commerce turut membantu menggerakkan transaksi bisnis para pelaku UMKM.

Sejak Mei 2020 hingga Juni 2021, sebanyak 6,5 juta UMKM sudah on boarding ke e-commerce. Secara total, jumlah UMKM yang on boarding ke e-commerce menembus angka 14,5 juta. Namun, pemerintah belum berpuas diri. Pemerintah akan mendorong 5,5 juta UMKM agar go digital.

Luhut menyebut target pemerintah 30 juta UMKM on boarding ke e-commerce pada 2030 diharapkan tercapai.