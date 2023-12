Bank BJB Terima Penghargaan di Ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Kesuksesan Bank BJB dalam melakukan transformasi digital yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan manfaat nyata bagi nasabah, stakeholder, shareholder, kembali mendapatkan apreasiasi.

Kali ini, berkat keberhasilan transformasi digital yang dilakukan, terutama dalam memberikan kemudahan dalam fitur-fitur layanan perbankan, Bank BJB meraih penghargaan Best Digital Finance for E-Banking Transactions in Real Time, (Category: KBMI 2).

Penghargaan itu diterima dalam ajang Indonesia Best Digital Finance Awards 2023: Defining Digital Market Segmentation to Drive Business Sustainability, yang diselenggarakan oleh Majalah Warta Ekonomi pada akhir November lalu.

Penghargaan tersebut diterima oleh Senior Executive Vice President (SEVP) Bisnis Bank BJB Beny Riswandi.

Bank BJB dinilai telah menghadirkan layanan perbankan dengan cepat sehingga makin memudahkan nasabahnya dalam melakukan berbagai transaksi keuangan secara real time.

Teknologi e-banking yang dimiliki oleh Bank BJB, yang mana juga berkontribusi dengan makin pesatnya transaksi digital juga dinilai telah turut berkontribusi mendorong pertumbuhan ekononomi Indonesia.

Kemudian, langkah Bank BJB melakukan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran baik melalui QRIS, DIGI by Bank BJB, maupun channel lain, dinilai dewan juri sudah sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Bank Indonesia untuk memperluas inklusi keuangan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi menyampaikan inovasi digital sudah menjadi bagian yang melekat dalam setiap pengambilan kebijakan dan arah bisnis bank bjb. Tak heran, dengan inovasi digital kinerja perusahaan tetap solid, bertumbuh, di tengah tantangan ekonomi.