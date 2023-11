Bea Cukai Edukasi Pelajar Memahami Aturan Kepabeanan Lewat Customs Goes to School

jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Kediri dan Bea Cukai Malang menggelar kegiatan Customs Goes to School.

Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan tugas dan fungsi Bea Cukai kepada para pelajar.

Melalui Customs Goes to School, Bea Cukai juga mengedukasi pelajar terhadap ketentuan kepabeanan dan cukai.



SMKN 8 Malang menjadi salah satu tujuan kegiatan Customs Goes to School pada Kamis (26/10).

Pada kegiatan ini, petugas Bea Cukai Malang memaparkan profil instansi dan beberapa materi lainnya, seperti aturan cukai, barang kiriman, dan modus-modus penipuan mengatasnamakan instansi tersebut.

Hadir dalam acara tersebut 400 orang siswa dari kelas XI.

Di waktu yang sama, Bea Cukai Kediri juga menggelar Customs Goes to School di SMAN 1 Papar.

Petugas Bea Cukai Kediri dalam acara ini menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan peran Bea Cukai dalam APBN.

Tak hanya itu, para pelajar juga mendapatkan materi tentang PKN STAN dan berbagai persyaratan dalam pendaftarannya.