Begini Kondisi Gio Lelaki setelah Dianiaya Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Gio Lelaki alias Gio Idol mengungkap kondisi dirinya setelah diduga dianiaya oleh sang kekasih.

Jebolan ajang Indonesian Idol itu mengaku mengalami patah gigi dan hidungnya sampai berdarah.

"Hidung dan bibir saya berdarah dan gigi depan saya patah," ungkap Gio Lelaki, lewat akun Instagram Story miliknya, Rabu (19/8).

Dalam video yang diunggah, pelantun Bukan Milikku Lagi itu tampak ditampar dan dipukul oleh seorang perempuan.

Dia tidak melawan dan membiarkan wajahnya dihajar oleh wanita yang diduga merupakan kekasihnya itu.

Gio Lelaki mengaku awalnya enggan menyebarkan video kekerasan itu ke media sosial.

Akan tetapi, menurutnya perlakuan perempuan tersebut sudah sangat keterlaluan.

"Sebenarnya enggak pengin umbar, tapi sudah keterlaluan sih apa yang dilakuin @p_wagey, so guys kenapa saya menghilang? Tahu sendiri lah ya. Makasih @p_wagey GBU with your family," ujarnya.