Bentoel Group Bagikan Capaian ESG & Kenalkan Produk dengan Potensi Risiko Lebih Rendah

jpnn.com, JAKARTA - Bentoel Group turut ambil bagian dalam salah satu diskusi panel dalam gelaran IDX Channel ESG Conference yang berlangsung pada Rabu lalu (14/8).

Presiden Direktur Bentoel Group William Lumentut hadir menjadi salah satu panelis pada sesi pertama yang bertemakan ”How Can Companies Generate Value through Sustainability Action”.

Dalam sesi diskusi bersama para pembicara lain dari PT PLN (Persero), PT Kalbe Farma Tbk., dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., William menekankan bahwa sebagai korporasi yang bertanggung jawab, ESG menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional bisnis Bentoel Group.

Sejalan dengan komitmen BAT Group, Bentoel Group mengatakan ingin mencapai status NET Zero karbon pada 2050.

"Tujuan besar ini diwujudkan melalui berbagai inisiatif reduce, reuse, recycle di berbagai lini bisnis perusahaan," katanya.

William dalam paparannya membagikan perkembangan capaian ESG Bentoel Group yang secara umum lebih baik dari target induk perusahaan maupun kompetitor, di antaranya mengurangi emisi karbon untuk Scope 1 dan 2 sebesar 83% pada tahun 2023 dibandingkan baseline tahun 2020; daur ulang sebesar 94% sampah yang dihasilkan dari operasional bisnis; dan pengurangan penggunaan air hingga 75%.

Soal perubahan tren konsumen, William mengatakan bahwa Perusahaan saat ini tengah berinovasi untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan memperkenalkan produk-produk alternatif yang memiliki potensi risiko lebih rendah, seperti rokok elektronik dan vape.

William dengan tegas menyampaikan bahwa produk-produk tersebut tidak bebas risiko, namun didukung dengan berbagai penelitian internal maupun lembaga independen, baik di luar negeri maupun di Indonesia, produk-produk alternatif tersebut terbukti memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional.