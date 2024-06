Beradu Akting dengan Reza Rahadian di Series Kawin Tangan, Mikha Tambayong: Aku Diapit

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Reza Rahadian beradu akting dengan Mikha Tambayong dalam WeTV Original Kawin Tangan.

Dalam series itu, Reza Rahadian memerankan Edi, sedangkan Mikha Tambayong sebagai Elsa, istri dari Edi.

Reza mengatakan, itu kali pertama dirinya beradu akting dengan Mikha Tambayong.

"Senang bisa berkolaborasi dengan Mikha, ini pertama kalinya di mana lawan main saya makin lama makin muda terus, sayanya enggak tambah muda," ujar Reza Rahadian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Tapi it's very fun to work with Mikha," sambungnya.

Hal senada disampaikan oleh Mikha Tambayong.

Selain kali pertama beradu akting dengan Reza Rahadian, ini pertama kalinya dia bekerja sama dengan WeTV.

"Aku pertama kali dengan kak Reza juga, dengan kak Arifin juga, aku diapit oleh laki-laki matang ini, tetapi aku sangat senang mendapatkan banyak sekali pelajaran juga dari kak Reza juga, kak Arifin dan teman-teman cast lain pastinya," ucap Mikha Tambayong.