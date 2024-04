Reza Rahadian Nilai Siksa Kubur Cocok Ditonton Bersama Keluarga saat Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Reza Rahadian menilai Siksa Kubur merupakan film yang cocok ditonton bersama keluarga di momen Lebaran tahun ini.

Pemeran Adil itu mengatakan, alih-alih menjustifikasi penonton, cara bertutur film Siksa Kubur justru mengajak penonton untuk bertanya terhadap diri sendiri.

Dia berharap setelah menonton Siksa Kubur para penonton juga bisa berefleksi bersama keluarga.

"Film ini juga berbicara tentang kehilangan anggota keluarga yang sangat berarti. Ketika ditonton bersama keluarga saat Lebaran, semoga bisa menjadi momen reflektif bukan saja secara personal tetapi bersama," kata Reza Rahadian.

"Seperti apa yang sudah kita perbuat untuk orang tua, saudara, dan apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi ini menjadi refleksi bagi bersama untuk keluarga," sambungnya.

Siksa Kubur merupakan film persembahan rumah produksi Come and See Pictures dengan sutradara Joko Anwar dan produser Tia Hasibuan.

Film horor religi karya Joko Anwar itu akan tayang di bioskop mulai 11 April 2024, tepat pada momen Lebaran.

Tidak hanya sekadar horor biasa, Siksa Kubur menghadirkan cerita yang menyentuh hati dan mengingatkan penonton tentang pentingnya komunikasi, pengertian, dan kehangatan keluarga.