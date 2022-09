BPR Awards, Alex Chandra Dinobatkan The Most Inspirational Digital Leadership in Rural Bank 2022

jpnn.com, JAKARTA - CEO & Founder Lestari Group Alex P Chandra dinobatkan sebagai “The Most Inspirational Digital Leadership in Rural Bank 2022” dalam ajang 13th BPR Awards by Infobank Awards yang dilaksanakan di The Stones Hotel, Legian, Rabu (21/9).

Selain Alex, Wymbo Widjaksono, Direktur Utama PT Insani Investama yang menaungi Group BPR Insani dinobatkan atas Lifetime Achievement Award 2022 dan Eko Budiyono, Direktur Utama BPR Eka Bumi Artha dinobatkan sebagai The Most Outstanding Leader in Rural Bank 2022.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Infobank dan saya merasa sangat terhormat atas penghargaan ini. Digitalisasi yang dilakukan oleh BPR Lestari Bali, sepertinya diapresiasi oleh komunitas industri BPR. Ini membuat saya lebih semangat untuk mengakselerasi digitalisasi di BPR Lestari Group dan mudah-mudahan juga digitalisasi BPR se-Indonesia," kata Alex yang sering dipanggil APC.

Acara ini dihadiri ratusan bankir BPR se-Indonesia.

BPR Awards yg diselenggarakan oleh majalah Infobank ini selain memberikan penghargaan kepada BPR-BPR juga menjadi ajang kumpul bagi para pelaku industri BPR.

"Saya punya cita-cita agar BPR yang selama ini dipersepsikan sebagai bank kelas dua, juga bisa menyetarakan dirinya dengan bank umum, baik dari sisi kualitas, produk dan modernisasi layanannya. Jalan masih panjang, namun saya yakin, kalau BPR bersatu, kita tak bisa dikalahkan. Kolaborasi antar-BPR adalah the way forward," katanya lagi di sela-sela penerimaan penghargaan.

Bank Lestari Bali sendiri sudah melakukan inisiatif digital melalui pengembangan mobile banking (LestariMobile), deposito online (DepositoGo), dan kini sedang mengembangkan layanan internet banking.

“Inisiatif digital ini akan terus kami kembangkan supaya industri BPR tidak tertinggal, namun DNA BPR tidak kami tinggalkan. Kami go digital, tetapi tetap mengedepankan personalized service terhadap nasabah-nasabah kami. Istilahnya, kami ingin para nasabah BPR memiliki Remote Capability, namun, tetap dengan Human Connectivity yang baik. BPR Digital model hibrid seperti ini saya harapkan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk transaksi perbankannya" kata Alex.