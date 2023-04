BRI Group Bagikan 1.000 Paket Sembako, Pak Wali Titip Pesan untuk Warga DKI 

jpnn.com, JAKARTA - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan BRI Group dan Pemkot Administrasi Jakarta Selatan dalam memanfaatkan keistimewaan bulan Ramadan.

Tahun ini dengan mengangkat tema “Berbagi Bahagia Bersama BRI”, BRI membagikan 1.000 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di Lapangan Blok S, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat, 14 April.

Hal ini sejalan dengan visi BRI sebagai The Most Valuable Banking Group in South East Asia.

Baca Juga: BRI Borong 15 Penghargaan di Ajang Digital Brand Recognition 2023

Pembagian paket sembako diserahkan langsung secara simbolis oleh perwakilan pekerja BRI Group.

Kegiatan ini dihadiri Prasetya Sayekti selaku RCEO BRI Jakarta 2 dan Wali kota Administrasi Jakarta Selatan Munjirin.

"Dalam kegiatan ini, BRI bekerja sama dengan camat Kebayoran Baru dan lurah Rawa Barat beserta jajarannya, termasuk memastikan kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19," terang RCEO BRI Jakarta 2 Prasetya Sayekti saat memberikan sambutan.

Dia menyampaikan program kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab sosial yang dilaksanakan secara rutin oleh BRI Group. BRI berkomitmen agar sekian persen laba yang diperoleh perusahaan harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk CSR melalui program BRI Peduli.

Prasetya menambahkan selain pembagian paket sembako terdapat program-program bantuan lain untuk kepentingan masyarakat. Di samping menjalin kerja sama dengan stakeholder BRI, seperti pemberian santunan kepada yayasan yatim piatu, panti asuhan dan panti wreda yang tersebar pada berbagai wilayah di Indonesia yang disalurkan melalui program BRI Peduli.