BTS Ungkap Cerita di Balik Lagu Dynamite yang Menggemparkan

jpnn.com, JAKARTA - Boy band asal Korea Selatan, BTS sukses menggemparkan dunia lewat lagu terbaru berjudul Dynamite.

Lagu itu mencetak rekor terbaru di layanan musik Spotify dengan 12,6 juta stream dalam 24 jam sejak lagu tersebut dirilis bulan lalu.

Dalam rangka merayakan pencapaian bersejarah itu, Spotify berbincang dengan BTS dalam episode terbaru podcast For The Record, berjudul 'BTS: The Band, The Brand & The ARMY'.

Grup yang diisi Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, dan Jungkook itu bercerita tentang lagu Dynamite bagi mereka.

"Menurutku lagu ini menarik dan mudah dinikmati oleh siapa pun, dari generasi apapun. Terutama dalam situasi covid-19, kami ingin menciptakan lagu yang ceria, dengan lirik yang membangkitkan semangat. Kami sangat senang karena orang-orang menikmati dan mendapatkan energi dari lagu ini," kata Suga BTS, Jumat (18/9).

J-Hope lantas berbagi cerita mengenai proses pembuatan lagu Dynamite. Menurutnya, proses pembuatan lagu baru BTS itu cukup sulit ketimbang lagu sebelumnya.

"Kami membayangkannya seperti sakit saat melahirkan. Oleh sebab itu, butuh fokus dan perhatian yang tinggi, juga waktu yang panjang karena kami benar-benar mencurahkan segalanya. Saat kami memiliki hasil yang baik dan melihat hasil itu, kami merasa bangga dan merasakan pencapaian yang nyata," jelasnya.

Personel BTS mengaku bangga lagu Dynamite bisa diterima dengan baik oleh ARMY, sebutan fan.