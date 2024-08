Canvas of Dreams, Wadah Eksplorasi Kreativitas Seniman Muda Menebar Kebaikan

jpnn.com, JAKARTA - for the HeArts Organization (FTHO) menyelenggarakan acara perayaan seni, Canvas of Dreams, di Chillax Sudirman, Jakarta, pada 24-25 Agustus 2024.

Canvas of Dreams hadir sebagai wadah bagi para seniman muda untuk menampilkan karya-karya mereka, menginspirasi komunitas, sekaligus menjadi jalan agar berkontribusi pada perkembangan seni di Indonesia.

Acara ini akan menampilkan beragam karya seni dari 24 seniman muda dengan usia mulai 12-30 tahun, mengeksplorasi berbagai gaya, medium, dan pengaruh budaya.

Selain pameran, acara ini juga akan menghadirkan workshop seni, talkshow bersama para seniman kenamaan Indonesia, serta Arts Auction untuk mendukung pengembangan komunitas seni.

Audrey Kurniawan, seniman muda sekaligus Founder for the heARTS organization mengatakan, pihaknya ingin menciptakan platform bagi seniman muda untuk berkreasi, berkolaborasi, dan bisa mendapatkan pengakuan.

"Pendapatan dari acara ini akan digunakan untuk mendukung program-program pengembangan seni bagi generasi muda Indonesia," kata Andrey Kurniawan, dalam keterangannya, Kamis (22/8).

Salah satu seniman muda yang ikut memajang karyanya pada Canvas of Dreams adalah Cleo Audrea Sunaryo. Gadis berusia 16 tahun ini dikenal dengan karyanya yang memiliki gaya tersendiri, memainkan tekstur yang lebih playful dan dengan palet warna lebih hidup.

Lewat bakat yang sudah dia kembangkan sejak usia 4 tahun, Cleo ingin menampilkan karya seni yang bisa mengajak para penikmat seni untuk merasakan keindahan dunia imajinatifnya.