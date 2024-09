Cara Unik Rabbit And Wheels Menyenangkan Konsumennya

jpnn.com, JAKARTA - Produsen jaket dan apparel riding asal Bandung, Rabbit And Wheels turut memeriahkan pameran helm, apparel, dan aksesori - Indonesia Motorcycle Helmets Apparel Accessories Exhibition (IMHAX) 2024.

IMHAX 2024 berlangsung pada tanggal 12 September hingga 15 September, di The Brickhall at Fatmawati City Center, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan itu, Rabbit And Wheels menghadirkan beragam produk unggulan demi menarik minat konsumen dan pengunjung IMHAX.

Rabbit And Wheels memboyong produk terbaru seperti jaket, t-shirt, motorsport jaket, hoodie, gloves, tas, dan lain-lain selama pameran berlangsung.

Tak hanya itu saja, Rabbit And Wheels juga menghadirkan gimmick menarik untuk konsumen yang berbelanja di IMHAX.

Bagi mereka yang membeli jaket Rabbit And Wheels akan mendapat hadiah helm dari Brand Ambassador Rabbit And Wheels.

Baca Juga: PB PASI Gandeng Mills Jadi Apparel Resmi Timnas Atletik Indonesia

"Di IMHAX 2024 ini kami ingin lebih mendekatkan diri dengan konsumen lewat program-program seru, salah satunya melibatkan Brand Ambassador kami untuk bisa berinteraksi langsung dengan konsumen Rabbit And Wheels."

"Setiap konsumen yang beli jaket Rabbit And Wheels akan ditraktir langsung oleh Brand Ambassador Rabbit And Wheels untuk beli helm di IMHAX," ujar Irvan Octria owner Rabbit and Wheels, dalam keterangannya, Senin.