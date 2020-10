Cek Starting Grid MotoGP Prancis di Sini, Lihat Juga Klasemen Sementara

jpnn.com, LE MANS - Lima pembalap Ducati akan menjadi ancaman serius buat rider lainnya pada MotoGP Prancis di Le Mans, Minggu (11/10) malam WIB.

Kelima pembalap Ducati tersebut start di Sembilan Besar.

Jack Miller dan Danilo Petrucci menjadi dua pembalap Ducati terdepan yang bakal start dari P2 dan P3 di belakang polesitter Fabio Quartararo (Yamaha).

Para jagoan Ducati itu tinggal menghindari nasib sial seperti di balapan-balapan sebelumnya.

? @Michelin_Sport Ideal Lap: Yamaha vs Ducati dominates Le Mans



It was all about two manufacturers in France on Saturday as Yamaha and Ducati took control of all four sectors ??#FrenchGP ???????? pic.twitter.com/tVqOlQ33me — MotoGP™???? (@MotoGP) October 10, 2020