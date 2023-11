CEO Speaks Hadirkan Pimpinan Startup, jadi Ajang Berbagi Pengalaman & Strategi

jpnn.com, JAKARTA - BINUS Business School (BBS) kembali menggelar acara CEO Speaks dengan konsep Startup Day bertema Untold Stories of the Tech Industry: The Hope for a Sustainable New Economy.

Ini merupakan hasil kolaborasi dengan BINUS Startup Accelerator (BiSA) dan Center for Innovation, Design, and Entrepreneurship Research (CIDER) BINUS International serta didukung oleh Kopital Ventures.

Acara yang diadakan secara hybrid di Auditorium kampus BINUS Senayan pada Kamis, (2/11) ini mengundang sejumlah narasumber ternama di antaranya seperti Fandy Cendrajaya, Venture Partner dari Kopital Ventures; James Prananto, co-CEO & co-founder Kopi Kenangan; Benny Yahya, co-founder Beautyhaul; dan Gabriella Thohir, Venture Partner Skystar Capital.

BINUS Business School ingin menghubungkan para mahasiswanya dengan tokoh C-level dari berbagai industri.

Dengan begitu, mereka dapat mempelajari pengalaman key figure secara langsung untuk dijadikan bekal mendirikan usaha sendiri di masa depan. Sehingga, wawasan dari diskusi CEO Speaks juga akan melengkapi ilmu yang mereka peroleh dari bangku kelas.

Tak hanya mengundang mahasiswa aktif, BINUS Business School juga ingin melibatkan lebih banyak orang dengan mengajak masyarakat umum, perwakilan bisnis, serta alumni BINUS Business School berpartisipasi.

“Sesuai dengan visi BINUS University untuk fostering and empowering the society, CEO Speaks terbuka untuk siapa saja, bukan hanya ditujukan untuk mahasiswa. Kami ingin berkontribusi lebih,” ucap Dezie L. Warganegara, sebagai Executive Dean BINUS Business School.

Untuk acara CEO Speaks kali ini, BINUS Business School menekankan pentingnya membuat strategi sustainable dalam ranah startup. Beberapa di antaranya, melalui proses manajemen dan startup exit.