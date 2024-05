Cleveland Cavaliers jadi Tim Terakhir yang Tembus Semifinal NBA Playoffs

jpnn.com - OHIO - Cleveland Cavaliers menjadi tim terakhir yang menembus semifinal NBA Playoffs Wilayah Timur.

Cavaliers harus bersusah payah meladeni Orlando Magic di babak pertama (Top 8) playoffs wilayah, hingga akhirnya menang 4-3 (format best of seven).

Pada gim 7 di Rocket Mortgage FieldHouse, Cleveland, Senin (6/5) dini hari WIB, Cavs mengalahkan Magic 106-94.

Donovan Mitchell menjadi penyumbang poin terbanyak dalam gim 7 yang bersejarah tersebut.

Kenapa bersejarah? Itulah kemenangan comeback terbesar sepanjang sejarah gim 7 playoffs sejak 1997-98.

Cavs sempat tertinggal 18 poin dari Magic sebelum menang.

“Saya lelah kalah di babak pertama. Saya tidak mau lagi. Itulah yang memotivasi saya. Kami harus bekerja keras, dan itu pola pikir yang ada di dalam tim,” kata Mitchell seperti dikutip dari ESPN.

Cleveland Cavaliers vs Orlando Magic

Magic @ Cavaliers 83-97

Magic @ Cavaliers 86-96

Cavaliers @ Magic 83-121

Cavaliers @ Magic 89-112

Magic @ Cavaliers 103-104

Cavaliers @ Magic 96-103

Magic @ Cavaliers 94-106