Cluster The Essence Yarra di Jakarta Garden City Raih Penghargaan PIA 2022

jpnn.com, JAKARTA - Cluster The Essence @Yarra di Jakarta Garden City meraih penghargaan Properti Indonesia Award (PIA) 2022.

Adapun kategori yang berhasil diraih yakni Property Development ; Sub Kategori: Housing dengan Title: The Innovative Housing Concept in East Jakarta.

Cluster ini dikembangkan oleh PT Mitra Sindo Sukses (anak usaha PT Modernland Realty Tbk).

“Penghargaan ini menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengakuan dan kepercayaan konsumen atas kualitas produk properti yang kami kembangkan," ujar Kelvin O Lesmana, Marketing & Sales Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk.

Kelvin mengatakan, cluster The Essence @Yarra di Jakarta Garden City memiliki banyak keunggulan, yakni memiliki desain yang unik dan mengadopsi konsep yang sedang digemari oleh kebanyakan masyarakat dengan mengedepankan konsep hunian bagi kebutuhan ruang untuk seluruh anggota keluarga.

"Cluster The Essence @Yarra bisa menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mencari hunian dan ingin hidup lebih baik di Jakarta, khususnya di Jakarta Garden City," kata Kelvin O Lesmana.

Direncanakan peluncuran perdana cluster The Essence @Yarra akan dilakukan sesegera mungkin karena melihat masih tingginya permintaan rumah tapak di dalam kota Jakarta, khususnya di township Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur.

"Maka kami coba untuk akomodir permintaan tersebut dengan merancang hunian yang nyaman, ideal dan terjangkau bagi masyarakat modern saat ini,” jelas Kelvin O Lesmana.