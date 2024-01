Diaspora Inggris Berikan Dukungan Penuh kepada Ganjar-Mahfud

jpnn.com, LONDON - Puluhan relawan ‘UK for Ganjar-Mahfud’ berkumpul bersama di kota London, Inggris pada 10 Januari lalu, dalam kegiatan ‘Touring of Tiga Jari’.

Kegiatan ini merupakan program marathon dari ‘Europe for Ganjar-Mahfud’ dan diselenggarakan di berbagai negara di Eropa.



“Kami para pendukung Ganjar-Mahfud dari Inggris yang tergabung dalam ‘UK for Ganjar Mahfud’ mengambil bagian dalam kegiatan ‘Touring of Tiga Jari’ yang juga diselenggarakan oleh berbagai negara di Eropa,” Ketua relawan ‘UK for Ganjar Mahfud’, dr. Sylvia R.Y. Jenkins.

Seperti yang diketahui, kegiatan ‘Touring of Tiga Jari’ ini merupakan kegiatan para diaspora Indonesia di Eropa untuk menyerukan dukungan pada pasangan calon dengan nomor urut tiga, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Kegiatan kampanye ini juga dalam upaya untuk meraih dukungan sebesar-besarnya suara warga negara Indonesia di Inggris untuk memberikan hak pilihnya kepada pasangan Ganjar-Mahfud.



Kegiatan ‘Touring of Tiga Jari’ di London merupakan kegiatan kampanye pertama yang dilakukan di awal 2024 ini dan bertujuan untuk mendorong semangat para pendukung lainnya untuk ikut menyuarakan dukungan mereka kepada pasangan Ganjar Mahfud.

“Suara mayoritas warga negara Indonesia yang tinggal di Inggris dipastikan akan memilih Ganjar-Mahfud. Hal ini dikarenakan, para pemilih di Inggris tergolong kritis dan obyektif, tidak memiliki kecenderungan sentimental pada sosok figur, melainkan mengevaluasi berdasarkan fakta, bukti pencapaian dan pengalaman, dalam memilih calon pemimpin Indonesia,” ujar Tessa Dennis salah satu relawan ‘UK for Ganjar Mahfud', yang sudah menetap lama di Inggris dan dikenal luas oleh komunitas diaspora Indonesia di Inggris.

“Sudah saatnya kita diaspora Indonesia di Inggris, di Eropa, dan di seluruh dunia, bersatu dan saling mendukung, dengan harapan suara kita dapat didengar oleh bangsa Indonesia, dimanapun berada, agar tidak memilih berdasarkan sentimen atau janji-janji yang belum tentu bisa ditepati, melainkan memilih paslon yang sudah berpengalaman dan teruji serta memiliki rekam jejak yang baik,” tambahnya.



Kegiatan ‘Touring of Tiga Jari’ di London ini sangat menarik perhatian publik karena dilakukan di tengah kota London, yaitu di area ikon kota tersebut yakni “London Bridge” atau Jembatan London, juga di London Eye, dan di sekitar “Big Ben”, menara jam besar yang menjadi ciri khas dari kota tersebut.

Tidak hanya berfoto bersama, mereka juga ikut menarikan flashmob “Sat Set – Tas Tes” ala Ganjar-Mahfud yang membuat publik sempat berhenti dan menonton kegiatan ini.

Pendukung Ganjar-Mahfud juga menyempatkan diri untuk acara makan siang bersama di Rasa Sayang, restoran Indonesia di kota London, yang menyediakan berbagai masakan Indonesia dan digemari oleh banyak diaspora di sana.



Dalam kegiatan ‘Touring of Tiga Jari’ ini para pendukung Ganjar-Mahfud juga menggelar diskusi terkait ‘21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud’, yaitu “Internet Gratis dan Super Cepat Merata”.