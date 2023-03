Dira Sugandi Harumkan Nama Indonesia di Belgia, Luar Biasa!

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Dira Sugandi terus menambah daftar prestasi di panggung musik internasional.

Dia menjadi satu-satunya pemeran asal Asia dalam pertunjukan teater musikal berskala internasional 'The Jungle Book' karya Robert Wilson.

Meski umur pertunjukan teater lebih lama dibandingkan dengan umur perjalanan karier musiknya, Dira Sugandi telah berhasil menorehkan banyak prestasi.

Hal tersebut tervalidasi dengan datangnya ajakan dari seorang sutradara teater ternama asal Amerika Serikat.

Robert Wilson memilih Dira Sugandi untuk berperan sebagai Mowgli yang menjadi karakter utama di pertunjukan The Jungle Book.

Adapun Robert Wilson sendiri dikenal sebagai sosok utama pengendali kualitas karyanya dengan konsisten mengkurasi tidak sembarang aktor yang akan berperan dalam karya-karyanya.

Mengutip ungkapan Robert Wilson di halaman situs resminya, ‘The Jungle Book’ is a work for all ages. I always liked what Baudelaire said: ‘Genius is no more than childhood recaptured at will'.

The Jungle Book digubah dari buku Rudyard Kipling rilis tahun 1984, yang disutradarai oleh Robert Wilson, dengan iringan musik karya CocoRosie dan diproduksi oleh Le Theatre de la Ville – Paris.