Dr. Salim: Setop Genosida Israel di Gaza Palestina

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Persatuan Ulama Internasional Dr. Salim Segaf Al-Jufri mengecam agresi Zionis Israel ke Palestina.

Menurut dia, agresi Israel ke Palestina itu sudah merupakan upaya genosida di luar batas kemanusiaan.

Oleh karena itu, Dr. Salim menyatakan Israel harus mendapat sanksi tegas, dan pemimpinnya layak diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagai penjahat perang.

Dr. Salim menyampaikan itu saat membuka Seminar Internasional "Stop Israeli Genocide in Gaza!" yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI berkolaborasi dengan Justice and Democracy Forum Istanbul (JDF) dan The Strategia Institute, Selasa (21/11).

Acara dihantarkan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Juwaini, dengan narasumber, yakni Ketua Kaukus Parlemen Malaysia Untuk Palestina Syed Ibrahim Syed Noh, Ketua Forum Demokrasi dan Keadilan Istanbul Dr. Azzam Ayoubi, dan Ketua Kaukus Palestina DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat.

Mengawali pidato, Dr. Salim menyampaikan kepedihan warga dunia melihat besarnya korban sipil di Gaza Palestina.

Lebih dari 12.000 korban meninggal meninggal dunia yang 75 persen anak-anak, perempuan, hingga orang tua, terhitung sejak 7 Oktober 2023.

Selain itu, kata dia, 32 ribu warga sipil terluka dan membutuhkan perawatan.