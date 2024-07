Dukung Peningkatan Pariwisata & Perhotelan, Transvision Luncurkan Inovasi Teknologi Terbaru

jpnn.com, JAKARTA - Transvision, yang dikenal dengan tagline Broadcasting at The Edge of Technology, baru saja meluncurkan layanan terbaru mereka, Transvision Hospitality, pada Juli 2024.

Layanan ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hiburan digital di kamar hotel, menjawab permintaan pelanggan yang ingin menikmati streaming VOD favorit mereka selain saluran TV live.

Peluncuran ini membuka peluang bagi hotel-hotel di Indonesia untuk menawarkan pengalaman menginap yang lebih modern dan berkesan.

Langkah strategis ini juga sejalan dengan upaya Transvision untuk memperluas jaringan bisnisnya ke sektor perhotelan, seiring dengan perubahan industri hiburan dan komunikasi.

"Transvision Hospitality hadir untuk hotel di Indonesia, memberikan hiburan interaktif di kamar serta meningkatkan pendapatan hotel," ujar Brando Tengdom, Direktur Marketing & Sales Transvision.

Layanan tersebut menawarkan berbagai fitur, seperti branding, informasi dan layanan hotel melalui TV, pemesanan makanan dan minuman yang terintegrasi dengan sistem internal hotel, serta fitur chat, survei, dan statistik pelanggan secara online.

Untuk diketahui, hotel-hotel di Indonesia mulai mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi untuk meningkatkan layanan mereka.

Beberapa hotel sudah menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan tamu untuk melakukan check-in dan check-out secara online, memesan layanan kamar, dan mendapatkan informasi terkait fasilitas hotel.