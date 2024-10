Dukung World Mental Health Day 2024, Modena Luncurkan Inisiatif Mental Wellness

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, Modena meluncurkan program Kesehatan Mental bertema "How Are You, Really?".

Dalam program ini selain bertujuan mendorong karyawan melakukan refleksi diri yang lebih mendalam, menjalani pemeriksaan dan penilaian kesehatan mental, juga menjadi ruang aman yang difasilitasi oleh para profesional berlisensi dengan perjanjian kerahasiaan untuk menghapus stigma seputar isu kesehatan mental yang sering kali dianggap tabu dalam lingkungan kerja.

Di tengah tantangan kesehatan mental yang dihadapi banyak karyawan, dengan lebih dari 60% karyawan global melaporkan tingkat stres yang tinggi, Modena menyadari bahwa kesehatan mental yang baik adalah fondasi penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

Modena berkomitmen untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan yang Baik) melalui inisiatif ini, yang sejalan dengan strategi Environmental, Social, and Governance (ESG) perusahaan.

"Masih banyak orang yang merasa terasing dalam perjuangan mereka, merasa seolah tidak ada tempat untuk berbicara tentang mental health awareness. Di Modena, kami percaya bahwa kesehatan mental adalah hak setiap individu. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana setiap karyawan merasa dihargai dan didengar," kata Winda Aulia, Sustainability Lead Modena.

"Program ini adalah langkah konkret untuk mengurangi stigma dan memberikan dukungan kepada mereka yang mungkin merasa tidak memiliki dukungan,” kata Winda.

Program yang dirancang bagi karyawan Modena ini mencakup berbagai layanan yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan mental, termasuk mental health screening, akses ke situs web khusus dengan sumber daya kesehatan mental, serta 20+10 sesi terapi jarak jauh per tahun untuk setiap karyawan.

Setiap sesi terapi dijamin kerahasiaannya, dikelola oleh profesional berlisensi yang siap memberikan dukungan dalam suasana yang aman dan nyaman.