Eiger Women: Let it Out! Perempuan Indonesia Bebas Berekspresi dan Berpetualang

jpnn.com, JAKARTA - Penyedia perlengkapan luar ruang asal Indonesia, Eiger Adventure mengeluarkan koleksi terbaru untuk perempuan.

Koleksi bertajuk Eiger Women: Let it Out tersebut dipertontonkan pertama kali dalam Trunk Show di outlet Radio Dalam, Jakarta Selatan, Kamis (31/8).

Sejumlah influencer serta selebritas papan atas tanah air hadir dan terlibat dalam Trunk Show tersebut.

Selebritas yang hadir di antaranya Wendy Walters, Amanda Rawles, dan Caitlin Halderman.

Eiger Women Project Leader 'Let it Out' Dinanti Bella Shafira mengatakan koleksi ini sebagai bentuk representasi pihaknya mendukung setiap pilihan yang diambil perempuan.

Pada kesempatan itu, Eiger Women mengajak perempuan untuk bebas mengekspresikan energi positif dalam dirinya.

"Memperjuangkan apa yang dipercaya memiliki dampak baik bagi dirinya juga lingkungan," kata Dinanti Bella Shafira.

Design Specialist Eiger, Jeaniecia Halim mengungkapkan koleksi rancangannya kali ini cocok dipakai untuk aktivitas harian para perempuan.