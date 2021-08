Emma Stone Konon Bakal Menggugat Disney, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Emma Stone konon sedang mempertimbangkan untuk menggugat Disney atas perilisan Cruella di Platform Disney+.

Kabar itu disampaikan mantan editor THR Matt Belloni melalui buletin eksklusifnya, What I'm Hearing, dilansir dari Screen Rant.

"Emma Stone, bintang Cruella dikatakan mempertimbangkan pilihannya," tulisnya.

Dia juga menyebut Disney sangat sulit untuk dihadapi dalam situasi seperti ini.

Belloni menambahkan bahwa rekan-rekan kreatif telah menunggu seseorang yang menjadi sorotan untuk berbicara.

Dia mengatakan bahwa Scarlett Johansson mendapat banyak dukungan dari sesama artis dan berspekulasi masalah itu tidak segera reda.

Film Cruella sendiri ditayangkan secara bersamaan di bioskop dan di Disney+ pada 28 Mei, menggunakan fitur Akses Premier seharga USD 29,99 berbarengan dengan Mulan dan Raya and The Last Dragon.

Meski film yang dibintangi Stone itu dianggap sukses di antara penonton dan kritikus, angka box office-nya tidak terlalu mengesankan.