Epson Raih Penghargaan Best of the Best Kategori Product Design di Red Dot Award 2024

jpnn.com, TOKYO - Scanner dokumen Epson seri DS-C480W dan DS-C420W berhasil memenangkan penghargaan Best of the Best kategori Product Design di ajang Red Dot Award 2024.

Capaian ini menandai keberhasilan Epson meraih penghargaan Best of the Best untuk kali kelima.

Epson juga menerima penghargaan Red Dot untuk produk printer inkjet bisnis, printer garmen, dan meja portabel pembaca peta warna otomatis.

Desain Pemenang Penghargaan Best of the Best:

Scanner Dokumen: Seri DS-C480W dan DS-C420W

Scanner desktop yang ringkas ini membantu menghemat ruang.

Tata letak vertikal pengumpan kertas model U-turn, pengoperasian depan, dan rata belakang tidak menghabiskan banyak ruang sehingga lingkungan kerja pengguna dapat menjadi lebih nyaman dan tenang.

Red Dot: pemenang Product Design

? Printer Inkjet Bisnis: WorkForce Enterprise LM-C4000, 5000, dan 6000