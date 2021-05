Facebook Tambah Fitur Baru di Sistem Operasi iOS 14.5, Ini Kegunaannya

jpnn.com - Facebook memberikan peningkatan di sistem operasi iOS 14.5, salah satunya tersedia fitur App Tracking Transparency.

App Tracking Transparency memungkinkan pengguna membatasi aplikasi untuk melacak data pengguna.

Dengan demikian, aplikasi tak lagi bebas menampilkan iklan sesuai data yang direkam ke dalam aplikasi.

Privacy Policy Director Facebook Steve Satterfield mengatakan mereka mendukung apa yang dilakukan oleh Apple, sebab pada dasarnya ini merupakan sebuah usaha untuk memberikan kontrol transparansi yang lebih tinggi untuk iklan online.

"Kami mendukungnya dan melakukan hal yang sama. Masalahnya adalah bagaimana Apple melakukan itu," ujar Steve dalam webinar pada Kamis.

Fitur baru tersebut memiliki opsi "ask app not to track" sehingga pengguna bisa tak terlacak aktivitasnya saat aplikasi sedang digunakan.

Begitu juga dalam mengikuti segala kegiatan pengguna, termasuk mengumpulkan data pribadi seperti umur, lokasi, informasi kesehatan, kebiasaan belanja dan lainnya yang bertujuan untuk iklan.

Sebaliknya, ketika pengguna memilih opsi "allow", artinya mereka memberikan izin aplikasi untuk melacaknya dan mengumpulkan data.