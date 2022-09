FPCI dan Global Citizen Berkolaborasi Cari Solusi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

jpnn.com, JAKARTA - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mengumumkan menjalin kolaborasi dan kerja sama dengan organisasi advokasi internasional Global Citizen.

Global Citizen akan menjadi penyelenggara acara tahunan Global Town Hall (GTH) pada 5 November 2022 dengan sejumlah tujuan kerja.

Global Citizen memiliki kekuatan dan berpengaruh dengan mengumpulkan suara jutaan orang secara global, yang didukung artis-artis besar dunia untuk membuat sebuah sistem perubahan melalui kerja sama dengan pemerintahan, filantropi dan perusahaan demi perubahan kebijakan dan pendanaan untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem.

Melalui advokasi dan inisiatif ini di Global Citizen Festival, organisasi tersebut telah menolong distribusi pendanaan lebih dari USD 41,4 miliar pada sejumlah partner NGO di dunia untuk membantu lebih dari 1,15 juta orang.

Mengambil bagian dari kampanye penyelesaian kemiskinan ekstrem 2022, Global Citizen meminta event seperti G7, G20, dan pemerintahan lainnya mengusung komitmen baru termasuk di dalamnya investasi USD 600juta untuk kehidupan kaum perempuan dan anak-anak, membantu pendanaan USD10 miliar untuk kemiskinan, mengirimkan bantuan USD500 juta untuk petani Afrika yang terkena dampak krisis pangan dunia.

Selain itu, meminta alokasi kembali IMF Special Drawing Rights untuk memberi dukungan ekonomi darurat sembari memberikan pengakuan atas pentingnya perubahan berkelanjutan dengan kerja sama antara publik dan aktivis advokas dalam mengubah garis depan masyarakat agar tidak terjadi kejadian serupa.

“Global Citizen bangga bisa menjadi partner FPCI untuk menguatkan suara publik dalam membahas masalah besar global yang terjadi di antaranya dampak ekonomi yang hancur akibat invasi Ukraina, mempercepat aksi perubahan iklim, mengurangi kemiskinan ekstrem. Kerja sama antara The Global Town Hall dan kampanye End Extreme Poverty NOW menginspirasi kami untuk bergabung dalam ikhtiar dan usaha keras. Kami berkomitmen untuk mengerahkan dan menjamin pemerintahan di mana pun untuk mendengar Global Citizen di dunia dan mendorong upaya mereka atas penyelesaian isu-isu yang terjadi saat ini," ujar Michael Sheldrick, Co-Founder and Chief Policy, Impact, and Government Affairs Officer.

Global Citizen bekerja sama dengan FPCI untuk event Global Town Hall tahun ini dengan tujuan mendapatkan lebih banyak lagi pendukung di seluruh dunia.