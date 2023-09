Gandeng BUMN China, Indra Karya Garap Potensi EBT

jpnn.com, JAKARTA - BUMN yang bergerak di bidang usaha jasa konsultansi Teknik dan Manajemen, PT. Indra Karya (Persero) menjalin kerja sama dengan China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd (BIDR).

Hal ini guna mendukung Kementerian PUPR terkait pengembangan potensi sumber daya air di Indonesia.

Cooperation Non Disclosure Agreement (NDA) yang ditanda tangani pada Rabu (13/9) di Beijing ini merupakan tindak lanjut dari MoU dengan BIDR di Jakarta, tentang optimalisasi bisnis dan sumber daya perusahaan (tenaga ahli, transfer knowledge, dan peluang proyek LN) yang telah dilaksanakan Juli lalu.

"Kami menindaklanjuti MoU kemarin dengan sharing informasi lebih lanjut pada sektor sumber daya air khususnya pengembangan energi baru terbarukan (EBT)," kata Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) Gok Ari Joso Simamora dalam keterangan resminya, Kamis (14/9).

EBT yang dimaksud, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Fotovoltaik (PLTS) Terapung, dan Pumped Storage Hydropower Plan (HPP).

Pengembangan sumber energi non fosil ini sangat diperlukan agar bisa meminimalisasi penggunaan bahan bakar fosil di masa datang.

Penandatanganan NDA dilakukan Vice President Operation & Business Development PT Indra Karya (Persero) Gagah Guntur Aribowo dan General Manager of Overseas Business Division China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd (BIDR) Zhang Baorui.

Turut menyaksikan dalam kegiatan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Djauhari Oratmangun.