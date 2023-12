Ganjar: Investor Sebenarnya Tertarik Membangun IKN, tetapi...

jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut 3 di Pilpres 2024 Ganjar Pranowo mengatakan investor sebenarnya tertarik untuk ikut masuk membangun di Ibu Kota Negara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).

Namun, katanya, investor lebih dahulu menunggu situasi politik sebelum menentukan ikut masuk membangun IKN.

"Investor wait and see. Saya kira karena menunggu iklim politik saja. Iya, itu saja, pasti wait and see-nya karena itu," kata Ganjar menjawab awak media setelah eks gubernur Jawa Tengah itu mendatangi IKN, Kamis (7/12).

Dia mengatakan bukti para investor tertarik dengan IKN dengan langkah mereka yang menjalin komunikasi ke tim kandidat dari PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo itu.

"Ya, mulai banyaklah, para investor, negara-negara sahabat mulai berkomunikasi dengan tim kami, berbicara dengan tim kami," kata Ganjar.

Dia mengatakan dalam debat kandidat pada 12 Desember 2023 nanti akan menunjukkan sikap secara resmi terhadap para investor untuk bersama membangun IKN.

"Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kira-kira nanti dari kandidat capres ini akan ke mana terhadap mereka-mereka," katanya.

Diketahui, Ganjar mengisi hari kesepuluh kampanye Pilpres 2024 dengan berkunjung ke IKN di Kaltim, Kamis ini.