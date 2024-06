Gelar Workshop di Jayapura, Fesbul Terus Mendukung Kemajuan Sineas Lokal

jpnn.com, JAYAPURA - Festival Film Bulanan (Fesbul) edisi Juni diselenggarakan di Jayapura, Papua. Workshop ini mengusung tema Passion, Roots, Movement yang bertepatan pada tanggal 7-9 Juni 2024 lalu.

Acara Fesbul ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mengembangkan jaringan para filmmaker di Indonesia khususnya di wilayah Lokus 5 kawasan Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dengan dukungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.

Dipilihnya Lokus 5 ini di kawasan Papua, bukan tanpa alasan. Salah satu alasannya adalah berlimpahnya kebudayaan serta karya yang beraneka ragam bisa menjadi cerita untuk diangkat ke media perfilman Indonesia.

Kurang lebih sebanyak 20 peserta hadir dan mendapat kesempatan emas untuk mendalami teknis dan trik dalam perfilman dari berbagai sudut pandang.

Pada Workshop di Lokus 5 ini, fokus membahas penulisan skenario, penyutradaraan, dan produksi film.

Semua itu langsung dibimbing dengan para mentor ahli dibidangnya seperti producerial bersama John Badalu, script writing bersama Reza Fahriyansyah, dan Directing bersama Theogracia Rumansara.

Workshop Film Fesbul berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, peserta berkesempatan untuk menyampaikan ide cerita mereka, diikuti dengan pemaparan materi dari para mentor untuk memberikan wawasan seputar produserial film.

Hari kedua dilanjutkan dengan sesi One on One Mentoring, dimana peserta dapat berkonsultasi langsung dengan para mentor tentang proyek film mereka.