Great Eastern Life Indonesia & Bank OCBC NISP Bantu Masyarakat Fit Secara Finansial

jpnn.com, JAKARTA - Great Eastern Life Indonesia memberikan dukungan kepada Bank OCBC NISP dalam menggelar Financial Fitness Classes, yang merupakan rangkaian dari Financial Fitness GYM (FFG).

Kelas pertama dari rangkaian Financial Fitness Classes dengan tema “How to Master Your Financial Health: Reach for Great Legacy Planning for Your Loved Ones” pada Kamis, (20/10), di The Cove, PIK (Main Stage Cuan Town Festival).

Selain sebagai bentuk dukungan kepada mitra strategis, kelas tersebut menjadi salah satu kontribusi Great Eastern Life Indonesia dalam membantu pemerintah meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan membahas tips perencanaan keuangan, baik untuk diri sendiri maupun keluarga tersayang.

Sisca Then, Head of Bancassurance Great Eastern Life Indonesia memberikan rekomendasi produk-produk asuransi yang tepat untuk menjawab berbagai isu, yang diangkat agar kondisi kesehatan keuangan tetap fit dan agar kehidupan keluarga tercinta bisa tetap terjamin karena persiapan rencana warisan yang telah direncanakan dengan baik.

"Produk asuransi GREAT Treasure Assurance dan GREAT Pro Assurance sebagai rekomendasi produk untuk membantu masyarakat Indonesia melakukan perencanaan warisan berharga untuk keluarga tercinta karena hanya dengan 1x pembayaran Premi, nasabah bisa mendapatkan perlindungan sampai dengan 40x dari Premi yang dibayarkan (tergantung dari usia masuk nasabah) sampai usia 99 tahun," ujar Sisca.

Dengan manfaat Premi kembali di usia 65 tahun, menjadi nilai lebih dari kedua produk ini. Kedua produk ini dapat diperoleh dengan mudah melalui Bank OCBC NISP.

Great Eastern Life Indonesia berharap dengan adanya kelas ini, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia makin meningkat, serta akses terhadap produk-produk keuangan juga semakin terbuka lebar untuk semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

"Dengan memiliki kesehatan keuangan yang fit, tentunya masyarakat Indonesia bisa menjalankan hidup dengan tenang, meraih berbagai aspirasi, serta jadi hebat, Reach for Great," sebutnya.(chi/jpnn)